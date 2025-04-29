الثلاثاء 2025-04-29 05:44 م
 

الملك والعاهل الإسباني يبحثان هاتفيا علاقات الصداقة المتينة بين البلدين

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
 
الثلاثاء، 29-04-2025 05:01 م

الوكيل الإخباري-   بحث جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملك فيليب السادس ملك إسبانيا علاقات الصداقة المتينة بين الأردن وإسبانيا، خلال اتصال هاتفي الثلاثاء.

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وتناول الاتصال الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في الإقليم.

 
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