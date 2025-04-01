الثلاثاء 2025-04-01 08:16 م
 

الملك ورئيس وزراء ألبانيا يبحثان هاتفيا مستجدات المنطقة

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
 
الثلاثاء، 01-04-2025 06:27 م

الوكيل الإخباري-   بحث جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، الثلاثاء، أبرز مستجدات المنطقة. وأكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود الدولية للدفع باتجاه الوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية على غزة، واستعادة وقف إطلاق النار بجميع مراحله، واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية.

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وأعاد جلالة الملك التأكيد على أن المنطقة لن تنعم بالسلام أو الاستقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، يلبي كامل الحقوق المشروعة للفلسطينيين. وتطرق الاتصال إلى العلاقات بين الأردن وألبانيا، وسبل تعزيز التعاون.

 
gnews

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