الملك ورئيس وزراء ألبانيا يبحثان هاتفيا مستجدات المنطقة

وأعاد جلالة الملك التأكيد على أن المنطقة لن تنعم بالسلام أو الاستقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين، يلبي كامل الحقوق المشروعة للفلسطينيين. وتطرق الاتصال إلى العلاقات بين الأردن وألبانيا، وسبل تعزيز التعاون.
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