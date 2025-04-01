الملك ورئيس وزراء ألبانيا يبحثان هاتفيا مستجدات المنطقة

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، الثلاثاء، أبرز مستجدات المنطقة. وأكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود الدولية للدفع باتجاه الوقف الفوري للهجمات الإسرائيلية على غزة، واستعادة وقف إطلاق النار بجميع مراحله، واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية.

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