الملك وولي العهد السعودي يعقدان لقاء في جدة

وأكد جلالته في اللقاء، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اعتزازه بالعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على إدامة التنسيق الوثيق بما يحقق مصالحهما المشتركة.
وأعرب جلالة الملك عن تقديره للدور المحوري للمملكة العربية السعودية في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية.
وتناول اللقاء مجمل التطورات في المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة والضفة الغربية.
وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، ومن الجانب السعودي سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وسمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين.
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