الملك وولي العهد السعودي يعقدان لقاء في جدة

الوكيل الإخباري- عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية لقاء في جدة، الأربعاء.

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وأكد جلالته في اللقاء، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اعتزازه بالعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على إدامة التنسيق الوثيق بما يحقق مصالحهما المشتركة.



وأعرب جلالة الملك عن تقديره للدور المحوري للمملكة العربية السعودية في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية.



وتناول اللقاء مجمل التطورات في المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة والضفة الغربية.