الأربعاء 2025-04-23 05:20 م
 

الملك وولي العهد السعودي يعقدان لقاء في جدة

الملك وولي العهد السعودي يعقدان لقاء في جدة
الملك وولي العهد السعودي يعقدان لقاء في جدة
 
الأربعاء، 23-04-2025 03:28 م

الوكيل الإخباري-  عقد جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية لقاء في جدة، الأربعاء.

اضافة اعلان


وأكد جلالته في اللقاء، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اعتزازه بالعلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على إدامة التنسيق الوثيق بما يحقق مصالحهما المشتركة.


وأعرب جلالة الملك عن تقديره للدور المحوري للمملكة العربية السعودية في الدفاع عن القضايا العربية والإسلامية.


وتناول اللقاء مجمل التطورات في المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في غزة والضفة الغربية.


وحضر اللقاء مدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، ومن الجانب السعودي سمو الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وسمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين. 

 
gnews

أحدث الأخبار

العيسوي يعزي عشيرة الرقاد

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة الرقاد

"السياحة" تكرم أدلاء سياحيين من ذوي الإعاقة

أخبار محلية "السياحة" تكرم أدلاء سياحيين من ذوي الإعاقة

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية "تربية الطفيلة" تنظم منتدى تثقيفيا للحد من آفة المخدرات

عجلون

أخبار محلية بحث آليات الوقاية من حرائق الصيف في عجلون

علم الاردن

أخبار محلية "ما الذي أوصل الإخوان في الأردن إلى هذا الطوفان ضدهم؟"

ليقفب

فيديو منوع فوائد مذهلة للمشي إلى الخلف!

السفارة الأمريكية في عمان

أخبار محلية تنويه هام من السفارة الأمريكية في الأردن

ثبص

فيديو منوع شاهد: نمر جاكوار يلتقط الطعام تحت الماء



 
 





الأكثر مشاهدة