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الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان
الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان
الجمعة، 28-02-2025 08:16 م

الوكيل الإخباري-   تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، برقيات تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من قادة دول عربية وإسلامية.

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وأعرب مرسلو البرقيات عن تمنياتهم أن يعيد الله عز وجل الشهر الفضيل على جلالة الملك والشعب الأردني بالخير واليمن والبركات.


وتلقى جلالته برقيات تهنئة بهذه المناسبة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.


كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة.

 
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