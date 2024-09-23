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الملك يؤكد استمرار الأردن بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز منعة الاقتصاد

الملك يبحث مع غورغييفا جهود الأردن لتعزيز النمو الاقتصادي
الملك يبحث مع غورغييفا جهود الأردن لتعزيز النمو الاقتصادي
الإثنين، 23-09-2024 12:03 ص

الوكيل الإخباري-   بحث جلالة الملك عبدالله الثاني في نيويورك، الأحد، مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، جهود الأردن لتعزيز النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار.

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وتناول اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، سبل تنفيذ الأولويات الاقتصادية والتنموية الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال في الأردن، وتوفير فرص العمل، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، تماشيا مع رؤية التحديث الاقتصادي.


وأكد جلالته استمرار المملكة بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز منعة الاقتصاد في ظل التوترات المتزايدة في المنطقة.  


وأشار جلالة الملك إلى أهمية الشراكة مع صندوق النقد الدولي خلال السنوات الماضية، والدعم الذي يقدمه للبرامج الاقتصادية في الأردن.

 
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