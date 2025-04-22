الملك يؤكد خلال لقائه بوفد من مجلس الشيوخ الفرنسي أهمية تعزيز الشراكة بين الأردن وفرنسا

وأكد جلالته خلال اللقاء، الذي عقد بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في قصر الحسينية أهمية تعزيز الشراكة بين الأردن وفرنسا.
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