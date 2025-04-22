الثلاثاء 2025-04-22 05:40 م
 

الملك يؤكد خلال لقائه بوفد من مجلس الشيوخ الفرنسي أهمية تعزيز الشراكة بين الأردن وفرنسا

الملك خلال لقائه بوفد من مجلس الشيوخ الفرنسي أهمية تعزيز الشراكة بين الأردن وفرنسا.
الملك خلال لقائه بوفد من مجلس الشيوخ الفرنسي أهمية تعزيز الشراكة بين الأردن وفرنسا.
 
الثلاثاء، 22-04-2025 05:17 م

الوكيل الإخباري-   استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي، يضم ممثلين عن مجموعة الصداقة الفرنسية الأردنية، ومجموعة الاتصال والتفكير والرصد والتضامن مع مسيحيي الشرق والأقليات في الشرق الأوسط والأكراد.

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وأكد جلالته خلال اللقاء، الذي عقد بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، في قصر الحسينية أهمية تعزيز الشراكة بين الأردن وفرنسا.

 
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