الملك يؤكد خلال لقائه بوفد من مجلس الشيوخ الفرنسي أهمية تعزيز الشراكة بين الأردن وفرنسا

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني وفدا من مجلس الشيوخ الفرنسي، يضم ممثلين عن مجموعة الصداقة الفرنسية الأردنية، ومجموعة الاتصال والتفكير والرصد والتضامن مع مسيحيي الشرق والأقليات في الشرق الأوسط والأكراد.

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