الملك يبحث سبل توسيع التعاون بين الأردن وإيطاليا في المجال الدفاعي

الوكيل الإخباري- استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأربعاء، وكيل وزارة الدفاع الإيطالية ماتيو بيريجو دي كريمناجو، ورئيس أركان القوات الإيطالية الفريق أول لوتشيانو بورتولانو.

