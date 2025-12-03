الملك يبحث سبل توسيع التعاون بين الأردن وإيطاليا في المجال الدفاعي

وبحث اللقاء سبل توسيع التعاون بين الأردن وإيطاليا في المجال الدفاعي، وأبرز مستجدات المنطقة.
وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، وسفير إيطاليا لدى الأردن لوتشيانو بيزوتي.
-
أخبار متعلقة
-
العيسوي يعزي عشيرة الخريشا
-
العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بدوام الصحة لمعالي ارشيدات
-
الأردن يشارك في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب
-
قاضي القضاة: توثيق 395 ألف وثيقة شرعية بين عقود زواج وطلاق وإرث
-
الملك يوجّه الحكومة لتوسعة مركز سميح دروزة للأورام في مستشفيات البشير
-
الطاقة والمعادن: اللون الأزرق في الكاز أداة رقابية متقدمة لكشف أي حالات خلط
-
المياه تضبط اعتداءات على خط رئيسي قطر 4 انش في الاغوار الشمالية
-
بدء بتطبيق نظام الأذان الموحّد في الطفيلة