الأربعاء 2025-12-03 05:00 م

الملك يبحث سبل توسيع التعاون بين الأردن وإيطاليا في المجال الدفاعي

الأربعاء، 03-12-2025 03:57 م

الوكيل الإخباري-   استقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأربعاء، وكيل وزارة الدفاع الإيطالية ماتيو بيريجو دي كريمناجو، ورئيس أركان القوات الإيطالية الفريق أول لوتشيانو بورتولانو.

وبحث اللقاء سبل توسيع التعاون بين الأردن وإيطاليا في المجال الدفاعي، وأبرز مستجدات المنطقة.
وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، وسفير إيطاليا لدى الأردن لوتشيانو بيزوتي.

 
 


