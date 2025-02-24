الملك يبحث مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي التطورات بالمنطقة

الوكيل الإخباري- بحث جلالة الملك عبدالله الثاني في اتصال هاتفي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي براين ماست، الاثنين، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.

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وتطرق الاتصال إلى تطورات المنطقة، إذ حذر جلالته من خطورة التصعيد بالضفة الغربية، مشيرا إلى الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم جهود تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.