الملك يبحث مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي التطورات بالمنطقة

وتطرق الاتصال إلى تطورات المنطقة، إذ حذر جلالته من خطورة التصعيد بالضفة الغربية، مشيرا إلى الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم جهود تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.
وشدد جلالة الملك على ضرورة إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، واستدامة وقف إطلاق النار، ومضاعفة تدفق المساعدات الإغاثية.
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