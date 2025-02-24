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الملك يبحث مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي التطورات بالمنطقة

الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الإثنين، 24-02-2025 06:52 م

الوكيل الإخباري-   بحث جلالة الملك عبدالله الثاني في اتصال هاتفي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي براين ماست، الاثنين، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة.

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وتطرق الاتصال إلى تطورات المنطقة، إذ حذر جلالته من خطورة التصعيد بالضفة الغربية، مشيرا إلى الدور المحوري للولايات المتحدة في دعم جهود تحقيق السلام على أساس حل الدولتين.


وشدد جلالة الملك على ضرورة إعادة إعمار غزة دون تهجير سكانها، واستدامة وقف إطلاق النار، ومضاعفة تدفق المساعدات الإغاثية.

 
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