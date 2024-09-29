الملك يتابع عملية تجهيز مستشفى ميداني

وأعرب جلالته، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، عن اعتزازه وتقديره لمرتبات الخدمات الطبية الملكية على عطائهم وجهودهم المستمرة في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة والضفة الغربية.
واستمع جلالة الملك، خلال جولة في أقسام المستشفى، إلى إيجاز قدمه المدير العام للخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات عن الخطة التنفيذية للمستشفى الذي يُجهز بالتعاون بين مديرية الخدمات الطبية الملكية ومنظمةPious Projects الأميركية، ويضم 82 من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية.
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