الملك يتابع عملية تجهيز مستشفى ميداني

الوكيل الإخباري- تابع جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمدينة الحسين الطبية اليوم الأحد، عملية تجهيز المستشفى الميداني الأردني "التوليد والخداج/ خان يونس"، الذي سيتم إرساله لغزة قريبا.

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وأعرب جلالته، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، عن اعتزازه وتقديره لمرتبات الخدمات الطبية الملكية على عطائهم وجهودهم المستمرة في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة والضفة الغربية.