 
الأحد 2024-09-29 07:27 م
 
 

الملك يتابع عملية تجهيز مستشفى ميداني

مستشفى ميداني أردني للتوليد والخداج سيرسل لغزة قريبا
مستشفى ميداني أردني للتوليد والخداج سيرسل لغزة قريبا
الأحد، 29-09-2024 06:08 م

الوكيل الإخباري-   تابع جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمدينة الحسين الطبية اليوم الأحد، عملية تجهيز المستشفى الميداني الأردني "التوليد والخداج/ خان يونس"، الذي سيتم إرساله لغزة قريبا.

اضافة اعلان


وأعرب جلالته، بحضور رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، عن اعتزازه وتقديره لمرتبات الخدمات الطبية الملكية على عطائهم وجهودهم المستمرة في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة والضفة الغربية.


واستمع جلالة الملك، خلال جولة في أقسام المستشفى، إلى إيجاز قدمه المدير العام للخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب يوسف زريقات عن الخطة التنفيذية للمستشفى الذي يُجهز بالتعاون بين مديرية الخدمات الطبية الملكية ومنظمةPious Projects الأميركية، ويضم 82 من الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والإدارية.

 
gnews

أحدث الأخبار

الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية بتوجيهات ملكية.. الأردن يرسل طائرة مساعدات ثانية إلى لبنان

الدكتور عزمي محافظة

أخبار محلية فرصة أخيرة لتسديد الرسوم الجامعية للطلبة الجدد

مساهمات صحية وغذائية

فلسطين الإمارات شريك دائم في دعم الشعب الفلسطيني ومساندة قطاع غزة

مستشفى ميداني أردني للتوليد والخداج سيرسل لغزة قريبا

أخبار محلية الملك يتابع عملية تجهيز مستشفى ميداني

العيسوي يعزي عشيرتي الداوود والعواملة

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرتي الداوود والعواملة

سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف مدينة الحديدة اليمنية

عربي ودولي غارات إسرائيلية على اليمن

صورة عامة للعاصمة عمان

الطقس تغير ملموس على حالة الطقس في الاردن اعتباراً من الثلاثاء

ماراثون القراءة

أخبار محلية انطلاق فعاليات ماراثون القراءة في الطفيلة



 


الأكثر مشاهدة