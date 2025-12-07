الأحد 2025-12-07 10:40 م

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء
الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء
الأحد، 07-12-2025 09:03 م
الوكيل الإخباري-  جرت في قصر بسمان الزاهر، الأحد، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.اضافة اعلان


فقد تقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني أوراق اعتماد كل من سفير المملكة العربية السعودية سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، وسفير مصر خالد الأبيض، وسفيرة لبنان بريجيت طوق.

كما تقبل جلالته أوراق اعتماد سفير كندا لوي - مارتن اوميه، وسفيرة أستراليا باولا غانلي، وسفير الولايات المتحدة جيمس هولتسنايدر، وسفير الصين قوه وي، وسفير أذربيجان شاهين شاكر أوغلو عبداللايف.

ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لبلدانهم.

وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم، بإذن ﷲ، جلالة الملك الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدﷲ بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدﷲ، طيب ﷲ ثراهم.

وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مشاجرة في سما الروسان تنتهي بحرق بسطة وضبط أربعة أشخاص

أخبار محلية مشاجرة في سما الروسان تنتهي بحرق بسطة وضبط أربعة أشخاص

معان: بدء الأعمال التنفيذية لمشروع مركز السكري

أخبار محلية معان: بدء الأعمال التنفيذية لمشروع مركز السكري

فلسطين وسوريا يحتكمان للتعادل ويصعدان سوياً إلى الدور القادم

ترند فلسطين وسوريا يحتكمان للتعادل ويصعدان سوياً إلى الدور القادم

فيديو .. انفجار خط بخار في محطة مياه بكفريوبا غرب إربد يخلف إصابات

خاص بالوكيل فيديو .. انفجار خط بخار في محطة مياه بكفريوبا غرب إربد يخلف إصابات

فاجعة مروعة تهز القضاء المصري

عربي ودولي فاجعة مروعة تهز القضاء المصري

الأردن يؤكد دعمه الثابت لـ(الأونروا) وحق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة

أخبار محلية الأردن يؤكد دعمه الثابت لـ(الأونروا) وحق الشعب الفلسطيني بدولة مستقلة

الملك يحضر في غرفة صناعة عمان فعالية استعرضت إنجازات القطاع الصناعي لـ2025

أخبار محلية الملك يحضر في غرفة صناعة عمان فعالية استعرضت إنجازات القطاع الصناعي لـ2025

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

أخبار محلية الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء



 






الأكثر مشاهدة