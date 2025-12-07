الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

فقد تقبل جلالة الملك عبدﷲ الثاني أوراق اعتماد كل من سفير المملكة العربية السعودية سمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، وسفير مصر خالد الأبيض، وسفيرة لبنان بريجيت طوق.
كما تقبل جلالته أوراق اعتماد سفير كندا لوي - مارتن اوميه، وسفيرة أستراليا باولا غانلي، وسفير الولايات المتحدة جيمس هولتسنايدر، وسفير الصين قوه وي، وسفير أذربيجان شاهين شاكر أوغلو عبداللايف.
ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لبلدانهم.
وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم، بإذن ﷲ، جلالة الملك الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدﷲ بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدﷲ، طيب ﷲ ثراهم.
وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.
