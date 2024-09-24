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الملك يخاطب العالم.. الأردن أولا بكلمات زعماء العرب في "عمومية الأمم المتحدة" الثلاثاء

الملك عبدالله يلقي كلمة الأردن | أرشيفية
الملك عبدالله خلال كلمة في الجمعية | أرشيفية
الثلاثاء، 24-09-2024 08:49 ص

الوكيل الإخباري-  يلقي جلالة الملك عبدالله الثاني، خطابا في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين، التي تبدأ اليوم الثلاثاء في نيويورك.اضافة اعلان


 

جلالة الملك سيخاطب العالم أجمع لإيقاف دوامة العنف الدائرة في الشرق الاوسط وإنهاء الحرب على غزة، ووقف التصعيد في لبنان.

 

ووفقا لجدول الجلسات، فإن دور الأردن في الكلمات سيكون السادس على مستوى العالم عقب كلمات كل من رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة، يتبعه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، ثم الرئيس البرازيلي إيناسيو دا سيلفا، ثم الرئيس الأمريكي جو بايدن، فالرئيس التركي رجب أردوغان، ثم الاردن ويلقي كلمته جلالة الملك عبدالله الثاني.


 

جلالة الملك عبدالله الثاني، عقد خلال اليومين الماضيين العديد من اللقاءات مع عدد من رؤساء الدول وكبار المسؤولين المشاركين في اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

 
gnews

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