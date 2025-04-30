الأربعاء 2025-04-30 03:23 م
 

الملك يدشن المرحلة الثانية من الحديقة النباتية الملكية في تل الرمان

ل
جلالة الملك يتجول في الحديقة النباتية الملكية
 
الأربعاء، 30-04-2025 02:55 م

الوكيل الإخباري- دشن جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، المرحلة الثانية من الحديقة النباتية الملكية في تل الرمان.

اضافة اعلان


وتجول جلالة الملك في مرافق الحديقة، المقامة على مساحة إجمالية تبلغ 1782 دونما، وتضم أكثر من 600 نوع من النباتات، ومشتلا تصل قدرته الإنتاجية 100 ألف شتلة سنويا.


واستمع جلالته إلى شرح من سمو الأميرة بسمة بنت علي، مؤسس الحديقة، حول دور الحديقة في صون النبات البري الوطني، وحفظ حقوق استخدامات النبات، وتعزيز البحث العلمي، والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.


وأشارت سموها إلى الدور التنموي للحديقة، التي تحظى باهتمام ملكي مستمر، في توفير فرص عمل للمجتمع المحلي، والتركيز على تمكين المرأة ودورها في التنمية الاقتصادية.


وتعد الحديقة، التي تأسست عام 2005، مقرا للمركز العالمي لاستعادة الموائل الطبيعية في غرب آسيا وشمال إفريقيا.


كما تحتوي على مشاريع ريادية، كالمعشبة الوطنية الأردنية التي تحفظ أكثر من 7000 عينة عشبية لنباتات محلية، وبنك للبذور لحفظ النباتات لفترة تمتد إلى عشر سنوات.


وحضر حفل التدشين عدد من أصحاب السمو الأمراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، ومدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، وعدد من المسؤولين.

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن

أخبار محلية سلطة وادي الأردن توقع اتفاقية تأجير قطعة أرض للأسواق الحرة الأردنية

ا

عربي ودولي الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

ل

أخبار محلية الملك يدشن المرحلة الثانية من الحديقة النباتية الملكية في تل الرمان

ل

أخبار محلية معرض "مانغا هوكوساي مانغا" يجسر الثقافات من خلال الفن

تعبيرية

عربي ودولي الإمارات تحبط محاولة تهريب عتاد عسكري إلى الجيش السوداني

ل

تكنولوجيا صاروخ Alpha الأمريكي يفشل في إيصال قمر صناعي إلى المدار

رجل إدارة السير

شؤون برلمانية النائب ابو عرابي يقترح تقسيط مخالفات السير

جانب من الفعالية

أخبار محلية أمانة عمّان تنظم يوم "هوية عمّان والاتصال"



 
 





الأكثر مشاهدة