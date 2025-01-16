 
الخميس 2025-01-16 10:29 ص
 

الملك يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في غزة ويقدر دور مصر وقطر وامريكا

جلالة الملك عبدالله الثاني
جلالة الملك عبدالله الثاني
الخميس، 16-01-2025 10:19 ص
الوكيل الإخباري-   رحب جلالة الملك عبدالله الثاني بإعلان وقف إطلاق النار في غزة.اضافة اعلان


وقال جلالته في تغريدة على حسابه عبر منصة "X" :

"نرحب بإعلان وقف إطلاق النار في غزة وندعو العالم لمضاعفة الجهود للتخفيف من المأساة التي خلفتها الحرب بتعزيز الاستجابة الإنسانية".

وأضاف: "نقدر دور مصر وقطر والولايات المتحدة ونؤكد ضرورة استدامة وقف إطلاق النار. الأردن مستمر بالوقوف مع الأهل في فلسطين وإدامة المساعدات والعمل لتحقيق السلام"
 
gnews

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