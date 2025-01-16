الملك يرحب بإعلان وقف إطلاق النار في غزة ويقدر دور مصر وقطر وامريكا

10:19 ص

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الوكيل الإخباري- رحب جلالة الملك عبدالله الثاني بإعلان وقف إطلاق النار في غزة. اضافة اعلان





وقال جلالته في تغريدة على حسابه عبر منصة "X" :



"نرحب بإعلان وقف إطلاق النار في غزة وندعو العالم لمضاعفة الجهود للتخفيف من المأساة التي خلفتها الحرب بتعزيز الاستجابة الإنسانية".



وأضاف: "نقدر دور مصر وقطر والولايات المتحدة ونؤكد ضرورة استدامة وقف إطلاق النار. الأردن مستمر بالوقوف مع الأهل في فلسطين وإدامة المساعدات والعمل لتحقيق السلام"







