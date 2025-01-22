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الملك يزور شركة دار الدواء بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها

الملك يزور شركة دار الدواء بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها
الملك يزور شركة دار الدواء بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها
الأربعاء، 22-01-2025 03:17 م

الوكيل الإخباري-    زار جلالة الملك عبدالله الثاني شركة دار الدواء بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها.

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وتختص الشركة بتصنيع المستحضرات الصيدلانية ومنتجات الرعاية الصحية، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة.

 
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