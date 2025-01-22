الملك يزور شركة دار الدواء بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها

وتختص الشركة بتصنيع المستحضرات الصيدلانية ومنتجات الرعاية الصحية، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 40 دولة.
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