الملك يسلط الضوء على فرص الاستثمار في الأردن خلال لقاء مع ممثلين عن كالبرز في كاليفورنيا

10:44 م

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الوكيل الإخباري- ركز جلالة الملك عبدﷲ الثاني، خلال زيارة لمقر صندوق تقاعد موظفي القطاع العام في ولاية كاليفورنيا (كالبرز) في مدينة ساكرامنتو، على فرص الاستثمار في الأردن والإمكانات المتاحة للتعاون مع كبار المستثمرين من الولايات المتحدة. اضافة اعلان





وتناول جلالته، خلال الجلسة الرئيسية في الملتقى الذي استضافه صندوق كالبرز الخميس لتسليط الضوء على فرص الاستثمار في الأردن، الأولويات الاقتصادية للمملكة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدا المضي قدما بمسارات واضحة للتحديث السياسي والاقتصادي والإداري.



ولفت جلالة الملك إلى أن الأردن مستمر ببذل كل الجهود الممكنة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن المملكة حافظت على مكتسباتها رغم التحديات الاقتصادية الناتجة عن ظروف الإقليم.



وفي معرض الحديث عن الميزات الاستثمارية في الأردن، أشار جلالته إلى أن الموقع الجغرافي، والقطاع المالي القوي، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربط المملكة بأسواق عديدة حول العالم، شكلت مجتمعة عوامل جذب للاستثمارات، لافتا إلى الفرص المتاحة في القطاعات عالية القيمة، كالطاقة المتجددة والغاز والمعادن والزراعة.



واستعرض جلالته الجهود التي تبذلها المملكة لتطوير مهارات الشباب وتهيئتهم لتلبية احتياجات سوق العمل من خلال تعزيز التعليم والتدريب المهني والمهارات في مجالات متعددة كالهندسة، والصناعة، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصحة.



وتضمن الملتقى ثلاث جلسات ناقشت الاقتصاد الأردني واستراتيجيات الاستثمار فيه، وسلطت الضوء على تجارب عدد من المستثمرين، بمشاركة مختصين في قطاع الاستثمار من الولايات المتحدة وممثلين عن شركات أردنية.



ويعد كالبرز أكبر صندوق تقاعد في الولايات المتحدة، إذ يدير مكتبه الاستثماري أصولا قيمتها أكثر من 500 مليار دولار، باستثمارات داخل الولايات المتحدة وخارجها.



وحضر الجلسة مدير مكتب جلالة الملك، علاء البطاينة، والسفيرة الأردنية لدى الولايات المتحدة دينا قعوار، وعدد من المسؤولين المعنيين.