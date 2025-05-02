الجمعة 2025-05-02 04:11 م
 

الملك يصل إلى ألبانيا لعقد لقاءين مع الرئيس الألباني ورئيس الوزراء

ا
أرشيفية
 
الجمعة، 02-05-2025 02:49 م

الوكيل الإخباري- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، الجمعة، إلى العاصمة الألبانية تيرانا لعقد لقاءين مع الرئيس الألباني ورئيس الوزراء.

اضافة اعلان


وكان جلالة الملك قد غادر اليوم أرض الوطن في زيارات تشمل ألبانيا ومونتينيغرو (الجبل الأسود)، والولايات المتحدة.

 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي مقتل شخصين إثر حادث تسرب في إحدى وحدات شركة نفط البحرين

ا

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي يغرّم "تيك توك" 530 مليون يورو بسبب نقل بيانات إلى الصين

ل

عربي ودولي لبنان يحذّر حماس من تنفيذ أعمال تمس بسيادته وأمنه

ا

أخبار محلية الملك يصل إلى ألبانيا لعقد لقاءين مع الرئيس الألباني ورئيس الوزراء

ا

أسواق ومال أسعار النفط تنتعش لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية

ل

أخبار محلية الأمن العام يواصل حملته البيئية للحفاظ على المواقع الطبيعية

ا

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الذهب في الأردن الجمعة

ل

عربي ودولي إطلاق صاروخ ثانٍ من اليمن باتجاه إسرائيل



 
 





الأكثر مشاهدة