الملك يطلع على عمل وحدات دعم مبتوري الأطراف المتنقلة التابعة لـ"استعادة الأمل"

الأربعاء، 29-10-2025 03:19 م

الوكيل الإخباري-   اطلع جلالة الملك عبدﷲ الثاني، الأربعاء، على عمل وحدات دعم مبتوري الأطراف المتنقلة التابعة لجمعية "استعادة الأمل" الأردنية، والتي تم تصميمها وتطويرها محليا لتوفير الرعاية والخدمات لمبتوري الأطراف.

واستمع جلالته، خلال لقاء في قصر الحسينية مع معنيين بتطوير هذه الوحدات والإشراف عليها، إلى إيجاز قدمه رئيس الجمعية فواز الشكعة، حول تطوير آلية عمل وحدات الدعم.


وتحدث الشكعة عن أهداف وحدات الدعم المتمثلة في الوصول للمرضى المنقطعين عن الرعاية الصحية وتزويدهم بخدمات طبية وتأهيلية شاملة متعلقة بالأطراف الاصطناعية، تحت إشراف طاقم طبي مؤهل.


وأشار إلى أن هذه الوحدات تمثل إنجازا هندسيا وطبيا للأردن، فهي نتاج للابتكار في التصميم الصناعي وتقنيات الصحة الرقمية.

 
 
