الخميس 2025-04-24 06:45 م
 

الملك يعزي رئيس الوزراء الهندي

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
 
الخميس، 24-04-2025 06:33 م
الوكيل الإخباري-   أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تعازيه بضحايا الهجوم المسلح في جامو وكشمير. اضافة اعلان
 
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