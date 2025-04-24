الملك يعزي رئيس الوزراء الهندي

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الوكيل الإخباري- أعرب جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تعازيه بضحايا الهجوم المسلح في جامو وكشمير. اضافة اعلان

