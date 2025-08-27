الملك يلتقي رئيس جمهورية كازاخستان في أستانا

الوكيل الإخباري- وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، صباح الأربعاء، إلى قصر أكوردا الرئاسي في أستانا، للقاء رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.

وجرت مراسم استقبال رسمية لجلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصوله قصر أكوردا الرئاسي في أستانا.