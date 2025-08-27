الأربعاء 2025-08-27 01:46 م
 

الملك يلتقي رئيس جمهورية كازاخستان في أستانا

جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في قصر أكوردا الرئاسي في أستانا
جلالة الملك عبدالله الثاني يلتقي رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف في قصر أكوردا الرئاسي في أستانا
 
الأربعاء، 27-08-2025 12:14 م

الوكيل الإخباري-   وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، صباح الأربعاء، إلى قصر أكوردا الرئاسي في أستانا، للقاء رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.

وجرت مراسم استقبال رسمية لجلالة الملك عبدالله الثاني لدى وصوله قصر أكوردا الرئاسي في أستانا.

 
 
