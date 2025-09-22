الملك يلقي غداً الثلاثاء خطاباً في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

الوكيل الإخباري- يُلقي جلالة الملك عبدلله الثاني، يوم غد الثلاثاء، خطاباً في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين.

وبدأ جلالة الملك ، امس الأحد، زيارة العمل إلى مدينة نيويورك الأميركية، فيما يعقد جلالته على مدى ثلاثة أيام سلسلة لقاءات مع قادة دول ورؤساء وفود وممثلي منظمات دولية مشاركين باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وبحث جلالته، خلال لقاءات مع رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين، والرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، ورئيس وزراء أستراليا آنتوني ألبانيزي، أبرز التطورات في المنطقة، لا سيما تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية.



ودعا جلالة الملك إلى تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة في الشرق الأوسط، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة دون تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وقيام دولته المستقلة على أساس حل الدولتين.



وثمن جلالته اعتراف أستراليا والبرتغال بالدولة الفلسطينية.



وحذر جلالة الملك من التبعات الخطيرة لتوسيع إسرائيل عمليتها البرية على غزة، والتي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشددا على ضرورة التوصل إلى وقف فوري للحرب على غزة، وضمان تدفق المساعدات الإغاثية.