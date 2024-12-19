 
الخميس 2024-12-19 03:27 م
 

الملك ينعم على هاني حبيبة صاحب العلامة التجارية "حبيبة" بميدالية اليوبيل الفضي

جانب من التكريم
جانب من التكريم
الخميس، 19-12-2024 02:23 م
الوكيل الإخباري- أنعم جلالة الملك عبدالله الثاني، أمس الأربعاء، بميدالية اليوبيل الفضي على هاني حبيبة صاحب العلامة التجارية "حبيبة".اضافة اعلان


وجاء هذا التكريم الملكي للشركة خلال لقاء جلالته بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وجهاء وممثلين عن أبناء محافظة العاصمة وعدد من ممثلي الشركات والمؤسسات الوطنية، في الديوان الملكي الهاشمي.

وتعتبر حلويات حبيبة التي تأسست عام 1951 الأشهر والأعرق في المملكة بصناعة الحلويات الشرقية والغربية وخاصة الكنافة.

ولدى حلويات حبيبة 6 فروع وهي:

1- وسط البلد - دخلة البنك العربي
2- وسط البلد - شارع الملك حسين
3- شارع المدينة المنورة - دوار الواحة
4- المجمع الرئيسي - شارع المدينة المنورة
5- السعودية - الرياض / السليمانية
6- السعودية - الرياض / قرطبة
 
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