الملك يهنئ الرئيس السوري بالذكرى الأولى لعيد التحرير

الوكيل الإخباري- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع بمناسبة الذكرى الأولى لعيد التحرير للجمهورية العربية السورية.

