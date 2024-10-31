 
الخميس 2024-10-31 04:02 م
 

الملك يهنئ الرئيس تبون بعيد الثورة الجزائرية

جلالة
جلالة الملك عبدالله الثاني
الخميس، 31-10-2024 02:56 م

الوكيل الإخباري- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة عبدالمجيد تبون بمناسبة عيد الثورة الجزائرية.

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وعبر جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على الرئيس تبون بموفور الصحة والعافية وعلى الشعب الجزائري الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

 
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