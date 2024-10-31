الملك يهنئ الرئيس تبون بعيد الثورة الجزائرية

وعبر جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يعيدها على الرئيس تبون بموفور الصحة والعافية وعلى الشعب الجزائري الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.
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