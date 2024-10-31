الملك يهنئ الرئيس تبون بعيد الثورة الجزائرية

الوكيل الإخباري- بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة عبدالمجيد تبون بمناسبة عيد الثورة الجزائرية.

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