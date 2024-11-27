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الملك يهنئ بعيد استقلال موريتانيا

جلالة الملك عبدالله الثاني
الملك عبدالله الثاني
الأربعاء، 27-11-2024 06:47 م

الوكيل الإخباري-    بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة محمد ولد الشيخ الغزواني، بمناسبة عيد استقلال بلاده.

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وعبر جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني القلبية وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيدها على الرئيس الغزواني بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الموريتاني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.

 
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