الملك يهنئ بعيد استقلال موريتانيا

وعبر جلالته، في البرقية، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني القلبية وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى تبارك وتعالى أن يعيدها على الرئيس الغزواني بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب الموريتاني الشقيق بالمزيد من التقدم والازدهار.
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