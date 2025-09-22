الإثنين 2025-09-22 07:18 م
 

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين باليوم الوطني لبلاده

الإثنين، 22-09-2025 07:03 م
الوكيل الإخباري-  هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده.اضافة اعلان


وأعرب جلالته في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أحر التهاني وأصدق المشاعر الأخوية بهذه المناسبة، سائلا المولى، تبارك وتعالى، أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين بموفور الصحة والعافية، وعلى الشعب السعودي الشقيق وقد تحققت تطلعاته بمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادته الحكيمة.
 
 
