بدت خائفة وتصرخ.. شاهدوا ماذا حصل مع سيرين عبد النور وزوجها!

الوكيل الإخباري- فازت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بجائزة أفضل ممثلة عربية، وذلك خلال مهرجان الفضائيات العربية في مصر، عن دورها اللافت في مسلسل "النسيان".

وعبّرت سيرين عن سعادتها الكبيرة بهذه الجائزة، التي تُضاف إلى سجل إنجازاتها، حيث لاقى أداؤها في المسلسل إشادة واسعة من النقّاد والجمهور على حدّ سواء.



وانتشر فيديو طريف لسيرين عقب الحفل، ظهرت فيه وهي تحمل الجائزة وتصرخ قائلة: "طلبوا الأسنسير!"، في مشهد عفوي لاقى تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل. وكانت سيرين برفقة زوجها فريد رحمة، ومجموعة من رجال الأمن الذين رافقوها لحمايتها وسط الزحام.

View this post on Instagram A post shared by HOT NEWS (@newsgherchekel)