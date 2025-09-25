بدت خائفة وتصرخ.. شاهدوا ماذا حصل مع سيرين عبد النور وزوجها!

وعبّرت سيرين عن سعادتها الكبيرة بهذه الجائزة، التي تُضاف إلى سجل إنجازاتها، حيث لاقى أداؤها في المسلسل إشادة واسعة من النقّاد والجمهور على حدّ سواء.
وانتشر فيديو طريف لسيرين عقب الحفل، ظهرت فيه وهي تحمل الجائزة وتصرخ قائلة: "طلبوا الأسنسير!"، في مشهد عفوي لاقى تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل. وكانت سيرين برفقة زوجها فريد رحمة، ومجموعة من رجال الأمن الذين رافقوها لحمايتها وسط الزحام.
