الخميس 2025-09-25 02:23 م
 

بدت خائفة وتصرخ.. شاهدوا ماذا حصل مع سيرين عبد النور وزوجها!

بل
سيرين عبد النور
 
الخميس، 25-09-2025 12:27 م

الوكيل الإخباري-   فازت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور بجائزة أفضل ممثلة عربية، وذلك خلال مهرجان الفضائيات العربية في مصر، عن دورها اللافت في مسلسل "النسيان".

اضافة اعلان


وعبّرت سيرين عن سعادتها الكبيرة بهذه الجائزة، التي تُضاف إلى سجل إنجازاتها، حيث لاقى أداؤها في المسلسل إشادة واسعة من النقّاد والجمهور على حدّ سواء.


وانتشر فيديو طريف لسيرين عقب الحفل، ظهرت فيه وهي تحمل الجائزة وتصرخ قائلة: "طلبوا الأسنسير!"، في مشهد عفوي لاقى تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل. وكانت سيرين برفقة زوجها فريد رحمة، ومجموعة من رجال الأمن الذين رافقوها لحمايتها وسط الزحام.

 

 

 

لبنان 24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

٤٥ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

أخبار محلية ٤٥ محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

2

طب وصحة فقدان حاسة الشم قد يكشف عن هذا المرض

انخفضت قيمة مستوردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية خلال الشهور السبعة من العام الحالي بنسبة 5.7%، وفق بيانات التجارة الخارجية الشهرية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة. ووفق البيانا

اقتصاد محلي تراجع الفاتورة النفطية للأردن بنسبة 5.7% خلال الشهور الـ7 الأولى من 2025

حاويات شحن في مقاطعة جيانغسو، الصين، 10 نيسان 2025.

اقتصاد محلي نمو الصادرات الوطنية بنسبة 8.5% خلال الـ 7 شهور الأولى من 2025

خخم

المرأة والجمال كيف تحمين شعرك من التساقط في الخريف؟

ه

المرأة والجمال غسل الشعر بالشاي الأخضر.. سر طبيعي لشعر أقوى وأكثر صحة

ds

أخبار الشركات ثقة متجدّدة في السوق الأردني وبورصة عمّان تحقّق رقمًا قياسيًّا

العيسوي: المبادرات الملكية ماضية في ترجمة الرؤى الملكية إلى منجزات ملموسة

أخبار محلية رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية تنموية في المفرق



 
 





الأكثر مشاهدة