التوثيق الملكي يشارك في معرض عمان الدولي للكتاب

ويعرض المركز في جناحه مجموعة متميزة من الصور والوثائق التاريخية النادرة التي توثق محطات مهمة من تاريخ الأردن الحديث، إضافة إلى تقديم أحدث إصداراته العلمية والتوثيقية التي تبرز جهوده في صون الإرث الوطني وحفظه.
وتأتي مشاركة المركز في إطار رسالته الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية التوثيق وحفظ الذاكرة الوطنية، وإتاحة المعرفة أمام الباحثين والجمهور للاطلاع على جوانب مضيئة من مسيرة المملكة الأردنية الهاشمية.
