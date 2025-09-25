التوثيق الملكي يشارك في معرض عمان الدولي للكتاب

الوكيل الإخباري- شارك مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي في فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب 24 للعام 2025، المنعقد في المركز الأردني للمعارض، اعتبارا من اليوم الخميس ولغاية 5 تشرين الأول المقبل.

اضافة اعلان



ويعرض المركز في جناحه مجموعة متميزة من الصور والوثائق التاريخية النادرة التي توثق محطات مهمة من تاريخ الأردن الحديث، إضافة إلى تقديم أحدث إصداراته العلمية والتوثيقية التي تبرز جهوده في صون الإرث الوطني وحفظه.