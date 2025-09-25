الخميس 2025-09-25 02:22 م
 

التوثيق الملكي يشارك في معرض عمان الدولي للكتاب

مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي
مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي
 
الخميس، 25-09-2025 01:09 م

الوكيل الإخباري-   شارك مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي في فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب 24 للعام 2025، المنعقد في المركز الأردني للمعارض، اعتبارا من اليوم الخميس ولغاية 5 تشرين الأول المقبل.

ويعرض المركز في جناحه مجموعة متميزة من الصور والوثائق التاريخية النادرة التي توثق محطات مهمة من تاريخ الأردن الحديث، إضافة إلى تقديم أحدث إصداراته العلمية والتوثيقية التي تبرز جهوده في صون الإرث الوطني وحفظه.


وتأتي مشاركة المركز في إطار رسالته الرامية إلى تعزيز الوعي بأهمية التوثيق وحفظ الذاكرة الوطنية، وإتاحة المعرفة أمام الباحثين والجمهور للاطلاع على جوانب مضيئة من مسيرة المملكة الأردنية الهاشمية.

 
 
