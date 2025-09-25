الخميس 2025-09-25 02:24 م
 

شاهد وفاء الكيلاني تتدخل خلال مقابلة زوجها تيم حسن وتحرجه

25
وفاء الكيلاني و تيم حسن
 
الخميس، 25-09-2025 12:42 م

الوكيل الإخباري-   تعرضت الإعلامية وفاء الكيلاني لهجوم واسع عبر مواقع التواصل، بعد أن قاطعت أحد الصحفيين حين طرح سؤالًا على زوجها الممثل تيم حسن، خلال حفل الموركس دور، قائلةً: "هل هذا سؤال ريد كاربت؟"، في موقف وصفه المتابعون بالمحرج لتيم وللصحفي.

ورغم ذلك، تجاهل تيم حسن تدخل زوجته وأصر على الإجابة، موضحًا أن المشهد الذي سُئل عنه كان من إضافاته الشخصية على نص مسلسل تحت سابع أرض، وعبّر عن أهميته في إيصال فكرة معينة للجمهور.

الصحفي ماجد عجلاني لقي إشادة لنشره المقطع كاملاً، فيما واجهت وفاء موجة انتقادات، تخللها تذكير بأسئلتها السابقة المثيرة للجدل في برامجها الحوارية، واعتبر البعض أن تصرفها ينم عن استعلاء غير مبرر.

اضافة اعلان

 

لبنان 24

 
 
gnews

