شاهد وفاء الكيلاني تتدخل خلال مقابلة زوجها تيم حسن وتحرجه

ورغم ذلك، تجاهل تيم حسن تدخل زوجته وأصر على الإجابة، موضحًا أن المشهد الذي سُئل عنه كان من إضافاته الشخصية على نص مسلسل تحت سابع أرض، وعبّر عن أهميته في إيصال فكرة معينة للجمهور.
الصحفي ماجد عجلاني لقي إشادة لنشره المقطع كاملاً، فيما واجهت وفاء موجة انتقادات، تخللها تذكير بأسئلتها السابقة المثيرة للجدل في برامجها الحوارية، واعتبر البعض أن تصرفها ينم عن استعلاء غير مبرر.
