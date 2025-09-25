طائرة نتنياهو تجنبت أجواء فرنسا خوفا من الاعتقال

12:34 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/747429 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- ذكرت القناة 15 الإسرائيلية أن طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجنبت أجواء فرنسا في طريقها إلى نيويورك بسبب أمر الجنائية الدولية باعتقاله. اضافة اعلان





ووجهت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، اتهامات لنتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.