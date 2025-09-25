الخميس 2025-09-25 02:23 م
 

طائرة نتنياهو تجنبت أجواء فرنسا خوفا من الاعتقال

ذكرت القناة 15 الإسرائيلية أن طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجنبت أجواء فرنسا في طريقها إلى نيويورك بسبب أمر الجنائية الدولية باعتقاله.


ووجهت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، اتهامات لنتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
 
 
