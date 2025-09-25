طائرة نتنياهو تجنبت أجواء فرنسا خوفا من الاعتقال

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، اتهامات لنتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
-
أخبار متعلقة
-
زلزال بقوة 6.2 درجات يضرب غربي فنزويلا
-
ترامب يطالب بالتحقيق في "الحوادث المشؤومة" التي تعرض لها في الجمعية العامة للأمم المتحدة
-
إغلاق مطار أولبورغ في الدنمارك بسبب طائرات مسيّرة
-
الشرع يلتقي مع ترامب على هامش أعمال الدورة الـ 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة
-
مصر.. ضبط مخدرات بقيمة 1.6 مليار جنيه في صحراء الإسماعيلية
-
نتنياهو: المفاوضات مع سوريا مستمرة وفق "هذه الشروط"
-
وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد الحوثيين بعد الهجوم بطائرة مسيرة
-
واشنطن تعدل لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا