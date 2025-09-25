الخميس 2025-09-25 02:23 م
 

توزيع عدد من الكراسي المتحركة على مصابين عسكريين في الكرك

جانب من المبادرة
 
الخميس، 25-09-2025 12:10 م
الوكيل الإخباري-   وزّعت الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، بالتعاون مع شركائها المحليين والدوليين، اليوم الخميس، كراسي متحرّكة على عدد من المصابين العسكريين من ذوي الإعاقات الحركية، وذلك في مقر الهيئة بمحافظة الكرك – فرع إقليم الجنوب.اضافة اعلان


وجاءت هذه المبادرة في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لتعزيز جودة الحياة للمصابين العسكريين، وتوفير الدعم اللازم لهم، وتوفير وسائل تنقّل ملائمة تسهم في تعزيز استقلاليتهم ودعم اندماجهم في المجتمع، بما ينسجم مع رؤى القيادة الهاشمية في رعاية المتقاعدين العسكريين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وحضر حفل التوزيع ممثلون عن جمعية شبكة الأمل العالمية ومؤسسة "جوني"، الشريكين الرئيسيين في تنفيذ هذه المبادرة الإنسانية، إلى جانب عدد من الصحفيين والإعلاميين، وجمع من المتقاعدين العسكريين من مختلف مناطق المحافظة.

وقال مدير عام الهيئة، العميد الطيّار المتقاعد موران ترك، خلال رعايته فعاليات التوزيع، إن هذه المبادرة تُمثّل جانبًا من التزام الهيئة الراسخ بتقديم الرعاية الشاملة للمصابين العسكريين، تقديرًا لتضحياتهم الجليلة في خدمة الوطن، مشددًا على أهمية الشراكة مع المؤسسات الأهلية والدولية لتحقيق أهداف إنسانية نبيلة على أرض الواقع.

من جهتهم، عبّر ممثلو جمعية شبكة الأمل العالمية ومؤسسة "جوني" عن فخرهم بالمشاركة في هذا المشروع الإنساني، مؤكدين حرصهم على الاستمرار في دعم الهيئة ومساندة المصابين العسكريين في مختلف محافظات المملكة.

يُشار إلى أن هذه المبادرة تُعدّ واحدة من عدة برامج وأنشطة تنفّذها الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين، والتي تستهدف تلبية احتياجات المصابين وذويهم من خدمات صحية ونفسية واجتماعية، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقلة.
 
 
