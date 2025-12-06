السبت 2025-12-06 05:27 م

مايكروسوفت تتيح ترقية ويندوز 11 لجميع الأجهزة المؤهلة

تعبيرية
الوكيل الإخباري-   أعلنت مايكروسوفت إتاحة الترقية إلى أحدث إصدار من ويندوز 11 لجميع المستخدمين الذين تستوفي أجهزتهم المتطلبات اللازمة، وذلك عبر ظهور خيار الترقية تلقائيًا في Windows Update.

ويهدف القرار إلى تسريع الانتقال من ويندوز 10، خاصة مع بقاء نحو 500 مليون جهاز تعمل به رغم توافقها الكامل مع متطلبات ويندوز 11.

 

