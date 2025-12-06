مايكروسوفت تتيح ترقية ويندوز 11 لجميع الأجهزة المؤهلة

الوكيل الإخباري- أعلنت مايكروسوفت إتاحة الترقية إلى أحدث إصدار من ويندوز 11 لجميع المستخدمين الذين تستوفي أجهزتهم المتطلبات اللازمة، وذلك عبر ظهور خيار الترقية تلقائيًا في Windows Update.

اضافة اعلان



ويهدف القرار إلى تسريع الانتقال من ويندوز 10، خاصة مع بقاء نحو 500 مليون جهاز تعمل به رغم توافقها الكامل مع متطلبات ويندوز 11.