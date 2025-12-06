السبت 2025-12-06 05:27 م

ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا إلى 883

ت
جانب من الفيضانات
السبت، 06-12-2025 03:05 م

الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة القتلى جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية في جزيرة سومطرة الإندونيسية، إلى 883 وفاة مؤكدة على الأقل، وفق ما أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث في إندونيسيا اليوم السبت.

اضافة اعلان


ووفقا لوكلة الأنباء الإندونيسية "أنتارا"، قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن أكثر من 520 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين إلى جانب إصابة حوالي 4200 آخرين.


وأشارت الوكالة إلى أن الأرقام شملت 3 مقاطعات هي آتشيه وسومطرة الشمالية وسومطرة الغربية التي ضربتها أمطار غزيرة استمرت لأيام وتسببت في فيضان الأنهار وحدوث انهيارات أرضية وأضرار بالغة في البنية التحتية للنقل.


وأضافت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن الفيضانات أدت أيضا إلى نزوح نحو مليون شخص في أندونيسيا، محذرة من ارتفاع عدد الضحايا مع وصول فرق الإنقاذ إلى المناطق المعزولة.


وكان الوصول إلى تلك المناطق قد تعطل بسبب عشرات من الجسور المدمرة والطرق المغلقة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه النظيفة والاتصالات عن بعض القرى لأيام.


بترا

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ماذا ينقص اللاعب الأردني ليصل للعالمية .. وأين دور وكلاء اللاعبين ؟

أخبار محلية ماذا ينقص اللاعب الأردني ليصل للعالمية .. وأين دور وكلاء اللاعبين ؟

هطولات غزيرة في الطفيلة والكرك و"الأرصاد" تجدد تحذيراتها من السيول

الطقس هطولات غزيرة في الطفيلة والكرك و"الأرصاد" تجدد تحذيراتها من السيول

القاضي يُهَنِّئ النشامى ويترأس جانبًا من اجتماع مالية النواب

شؤون برلمانية القاضي يُهَنِّئ النشامى ويترأس جانبًا من اجتماع مالية النواب

ب

ترند النشامى يرتدي ثوب المونديال بمواجهة الكويت ويعلن نفسه ندا صعبا لأي خصم

ب

أخبار محلية بلدية الأزرق تنظم ورشة حول إدارة مخاطر الكوارث

ب

أخبار محلية 6.4 مليار دينار حجم التداول العقاري في الأردن خلال 11 شهرا

ب

أخبار محلية الاستخدام الخاطئ للمدافئ.. إهمال صغير يقود إلى حوادث قاتلة

ب

أخبار محلية الهيئة البحرية تحذر من اضطرابات جوية وتدعو إلى رفع جاهزية المرافق



 
 





الأكثر مشاهدة