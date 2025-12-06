ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إندونيسيا إلى 883

ووفقا لوكلة الأنباء الإندونيسية "أنتارا"، قالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن أكثر من 520 شخصا ما زالوا في عداد المفقودين إلى جانب إصابة حوالي 4200 آخرين.
وأشارت الوكالة إلى أن الأرقام شملت 3 مقاطعات هي آتشيه وسومطرة الشمالية وسومطرة الغربية التي ضربتها أمطار غزيرة استمرت لأيام وتسببت في فيضان الأنهار وحدوث انهيارات أرضية وأضرار بالغة في البنية التحتية للنقل.
وأضافت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن الفيضانات أدت أيضا إلى نزوح نحو مليون شخص في أندونيسيا، محذرة من ارتفاع عدد الضحايا مع وصول فرق الإنقاذ إلى المناطق المعزولة.
وكان الوصول إلى تلك المناطق قد تعطل بسبب عشرات من الجسور المدمرة والطرق المغلقة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه النظيفة والاتصالات عن بعض القرى لأيام.
