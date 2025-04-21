الإثنين 2025-04-21 04:07 م
 

"المواصفات" تتعامل مع 47 ألف بيان جمركي خلال الربع الأول

مؤسسة المواصفات والمقاييس
مؤسسة المواصفات والمقاييس
 
الإثنين، 21-04-2025 03:29 م

الوكيل الإخباري-    تعاملت مؤسسة المواصفات والمقاييس خلال الربع الأول من العام الحالي، مع 47801 بيان جمركي، ونفذت 1368 جولة في محافظات وألوية المملكة، فتشت خلالها على المنتجات للتأكد من مطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية والتشريعات النافذة.

اضافة اعلان


وبحسب بيانات للمؤسسة اطلعت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أصدرت المؤسسة 170 قرار إتلاف لمنتجات ثبتت مخالفتها وتأثيرها على الصحة العامة، منها: منظفات، ومناديل مبللة، وألعاب أطفال، وأجهزة كهربائية، وإطارات.


وأصدرت المؤسسة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ثلاثة قرارات إغلاق بحق منشآت اقتصادية مخالفة من مصانع ومحلات تجارية، كما أصدرت 32 إنذارا، وحولت 53 جهة مخالفة إلى النائب العام، وتلقت 208 شكاوى، تابعتها وحولت المخالفين إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني، وفقا لقانون المواصفات والمقاييس.

 
gnews

أحدث الأخبار

شركة توزيع الكهرباء

أخبار محلية 15 مليون دينار أرباح شركة توزيع الكهرباء لعام 2024

المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية مؤسسة الضمان تطلق نظام آلي جديد لتحليل ومتابعة مديونية المنشآت

ببقف

المرأة والجمال حذاء رياضي أخضر يضفي لمسة من البهجة في ربيع/صيف 2025

قب

المرأة والجمال مكياجك يذوب في الصيف؟ إليك طريقة فعالة لتثبيته

مؤسسة المواصفات والمقاييس

أخبار محلية "المواصفات" تتعامل مع 47 ألف بيان جمركي خلال الربع الأول

ختعهاع

المرأة والجمال مكونات يجب تجنبها في مستحضرات التجميل للبشرة الحساسة

وزارة الزراعة

أخبار محلية وزارة الزراعة تستعرض أبرز إنجازاتها خلال آذار الماضي

تلا

فيديو منوع مدينة شنغهاي الصينية تكشف عن أول جهاز آلي يشتري منك الذهب في العالم



 
 





الأكثر مشاهدة