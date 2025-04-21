"المواصفات" تتعامل مع 47 ألف بيان جمركي خلال الربع الأول

الوكيل الإخباري- تعاملت مؤسسة المواصفات والمقاييس خلال الربع الأول من العام الحالي، مع 47801 بيان جمركي، ونفذت 1368 جولة في محافظات وألوية المملكة، فتشت خلالها على المنتجات للتأكد من مطابقتها للقواعد الفنية والمواصفات القياسية والتشريعات النافذة.

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وبحسب بيانات للمؤسسة اطلعت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أصدرت المؤسسة 170 قرار إتلاف لمنتجات ثبتت مخالفتها وتأثيرها على الصحة العامة، منها: منظفات، ومناديل مبللة، وألعاب أطفال، وأجهزة كهربائية، وإطارات.