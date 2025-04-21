"المواصفات" تتعامل مع 47 ألف بيان جمركي خلال الربع الأول

وبحسب بيانات للمؤسسة اطلعت عليها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أصدرت المؤسسة 170 قرار إتلاف لمنتجات ثبتت مخالفتها وتأثيرها على الصحة العامة، منها: منظفات، ومناديل مبللة، وألعاب أطفال، وأجهزة كهربائية، وإطارات.
وأصدرت المؤسسة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ثلاثة قرارات إغلاق بحق منشآت اقتصادية مخالفة من مصانع ومحلات تجارية، كما أصدرت 32 إنذارا، وحولت 53 جهة مخالفة إلى النائب العام، وتلقت 208 شكاوى، تابعتها وحولت المخالفين إلى القضاء لاتخاذ المقتضى القانوني، وفقا لقانون المواصفات والمقاييس.
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