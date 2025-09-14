الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم وسائل الدعاية الانتخابية

ويهدف مشروع النظام الى تنظيم وسائل الدعاية الانتخابية داخل حدود أمانة عمان ومنع التعديات وتشويه المنظر الحضاري والتشوه البصري للمدينة.
وبموجب مشروع النظام، سيتم تحديد متطلبات للدعاية الانتخابية تسهل على الجميع اتباع أسلوب وضع الدعاية الانتخابية من خلاله.
