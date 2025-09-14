الأحد 2025-09-14 07:36 م
 

الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم وسائل الدعاية الانتخابية

أرشيفية
 
الأحد، 14-09-2025 06:53 م

الوكيل الإخباري-  أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تنظيم وسائل الدعاية الانتخابية ومراقبتها داخل حدود أمانة عمان الكبرى لسنة 2025م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويهدف مشروع النظام الى تنظيم وسائل الدعاية الانتخابية داخل حدود أمانة عمان ومنع التعديات وتشويه المنظر الحضاري والتشوه البصري للمدينة.

وبموجب مشروع النظام، سيتم تحديد متطلبات للدعاية الانتخابية تسهل على الجميع اتباع أسلوب وضع الدعاية الانتخابية من خلاله.

 
 
