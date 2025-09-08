الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبية لـ239 مكلفا

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة - المشكلة وفقا لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية الأوضاع الضريبية ل (239) مكلفاً ترتبت عليهم التزامات مالية وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.

