الموافقة على تسوية الأوضاع الضريبية لـ239 مكلفا

الوكيل الإخباري- قرر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الموافقة على توصيات لجنة التسوية والمصالحة - المشكلة وفقا لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلفين وبين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بتسوية الأوضاع الضريبية ل (239) مكلفاً ترتبت عليهم التزامات مالية وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.

وتأتي هذه التسويات بناء على الطلبات التي تقدم بها المكلفون الى اللجنة واستمرارا لجهود تحفيز المكلفين على تسديد الضرائب المترتبة عليهم وتخفيف الأعباء الضريبية عنهم .

 
 
