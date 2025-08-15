المومني: الإعلام الوطني حصن المجتمع أمام الشائعات وخطاب الكراهية

10:50 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، أهمية دور الإعلام الوطني في دعم وحماية المجتمع وقيمه والوحدة الوطنية من المخاطر السلبية المنتشرة على بعض منصات التواصل الاجتماعي، كخطاب الكراهية، واغتيال الشخصية، والإشاعات، والمحتوى المضلل.





ولفت المومني، إلى أن الفوضى عبر منصات التواصل أصبحت أداة لبث الشائعات والمعلومات المضللة، تستهدف الدول وتشوه مواقفها تجاه القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.



وأكد الوزير المومني، مساندة الأردن أمن وازدهار واستقرار دول الخليج من توجهاته الإعلامية والسياسية، وذلك لمصيره المشترك مع دول الخليج العربي.



وأضاف، أن هناك حاجة لإيجاد آلية عربية موحدة تلزم شركات التواصل بحظر المحتوى المضلل، وضبط إنشاء الحسابات الوهمية أو لمن هم دون السن القانوني، أسوةً بالتجارب الدولية، حمايةً للرأي العام.



وقال: إن التكامل الإعلامي العربي ضرورة لمواجهة الحملات الممنهجة، وتوحيد الخطاب لحماية القضايا المركزية وتعزيز الموقف العربي المشترك، لافتًا إلى أن التربية الإعلامية والوعي المجتمعي خط الدفاع الأول ضد التضليل، وذلك عبر تمكين الجمهور من التمييز بين الحقيقة والمحتوى المزوّر.



وأضاف المومني، أن الإعلام الملتزم أداة استراتيجية للحفاظ على مصالح الشعوب، وترسيخ الوعي المشترك، وصون الأمن القومي العربي، والأردن ثابت على موقفه تجاه فلسطين منذ بداية العدوان على غزة، وضرورة وقف العدوان، والسماح بإدخال المساعدات، وفصل المسار الإغاثي عن أي تداعيات أخرى للصراع.



وحول جهود الأردن الإنسانية في غزة والضفة، أكد أنها واجب، وأن الأردن كان وسيبقى أول الواصلين لنصرة الشعب الفلسطيني في محنته.



وثمّن المواقف الخليجية المناصرة لقضايا الأمة ولحقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا ارتباط الأمن القومي الأردني والخليجي ليس فقط للتاريخ والمصالح المشتركة، ولكن أيضًا لوحدة المصير المشترك.



وختم المومني حديثه: "الأردن يقف دومًا مع أشقائه بالخليج، وتتطابق المواقف بين الجانبين في مسعى حثيث لنصرة قضايا الأمة، وأن التنسيق والثقة المتبادلة تجعلنا في وضع أقوى للتعامل مع التحديات الإقليمية والدولية"، وهذه كانت دومًا توجيهات جلالة الملك وسمو ولي العهد، بأن نقف دومًا مع الأشقاء بالخليج العربي، ونعزز حالة من التكاملية تخدم مصلحة الشعوب وازدهارها وحقها في التقدم.

