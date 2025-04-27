الأحد 2025-04-27 02:37 م
 

المومني: الإعلام الوطني ما كان يوما إلا في صف الوطن

وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني
محمد المومني
 
الأحد، 27-04-2025 12:49 م

الوكيل الإخباري-   أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، الأحد، أن "الحرية المسؤولة" كانت ولا زالت التعبير الأدق عن رؤية الدولة للإعلام الوطني الذي كان، ولا يزال، في صف الوطن.

اضافة اعلان


ونقل المومني، خلال زيارته إلى نقابة الصحفيين، تهنئة رئيس الوزراء، جعفر حسان، إلى نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة وجميع منتسبي النقابة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.


كما هنأ الوزير، من نقابة الصحفيين، مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وكوادر المؤسسة بمناسبة عيد التلفزيون الـ57، مشيرا إلى أنها المؤسسة الإعلامية الوطنية التي ساهمت في إيصال صوت المواطن ونقل صورة الوطن بحرفية ومسؤولية.

 
gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية الدفاع المدني يتعامل مع 1451 حادثاً خلال 24 ساعة

فلب

تكنولوجيا "يوتيوب" تطلق ميزة جديدة هامة لتحسين تجربة مشاهدة مقاطع الفيديو

نقود

اقتصاد محلي 16.7 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان بنهاية الربع الأول

جانب من الزيارة

أخبار محلية الصفدي يهنئ نقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين

لا8ع

تكنولوجيا أدوبي تُطلق تطبيق Firefly وتُحدث ثورة إبداعية بأدوات ذكاء اصطناعي متقدمة

الصاروخ الباليستي الفرط صوتي "فلسطين2"

فلسطين الحوثيون يستهدفون قاعدة إسرائيلية للمرة الثانية في 24 ساعة

رلااغةتع

فن ومشاهير مقطع عفوي من داخل السيارة… عاصي الحلاني يغني أغنيته الجديدة مع ابنته دانا

وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل ما مصير المعلمين الذكور بعد قرار تأنيث المدارس ؟



 
 





الأكثر مشاهدة