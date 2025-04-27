المومني: الإعلام الوطني ما كان يوما إلا في صف الوطن

الوكيل الإخباري- أكد وزير الاتصال الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، الأحد، أن "الحرية المسؤولة" كانت ولا زالت التعبير الأدق عن رؤية الدولة للإعلام الوطني الذي كان، ولا يزال، في صف الوطن.

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ونقل المومني، خلال زيارته إلى نقابة الصحفيين، تهنئة رئيس الوزراء، جعفر حسان، إلى نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة وجميع منتسبي النقابة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.