المومني: الإعلام الوطني ما كان يوما إلا في صف الوطن

ونقل المومني، خلال زيارته إلى نقابة الصحفيين، تهنئة رئيس الوزراء، جعفر حسان، إلى نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة وجميع منتسبي النقابة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.
كما هنأ الوزير، من نقابة الصحفيين، مدير عام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون وكوادر المؤسسة بمناسبة عيد التلفزيون الـ57، مشيرا إلى أنها المؤسسة الإعلامية الوطنية التي ساهمت في إيصال صوت المواطن ونقل صورة الوطن بحرفية ومسؤولية.
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