المومني: العقبة تشكل ركيزة استراتيجية في مسيرة التنمية الوطنية

02:44 م

الوكيل الإخباري- قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، إن محافظة العقبة تُشكّل ركيزة استراتيجية في مسيرة التنمية الوطنية. اضافة اعلان





وأوضح، في مؤتمر عقب جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت السبت في العقبة، أن الأخيرة هي المنفذ البحري الوحيد للمملكة على البحر الأحمر، وبوابة رئيسية للتجارة والاستيراد والتصدير.



وأضاف المومني: "تحتضن العقبة المنطقة الاقتصادية الخاصة، التي أسهمت في استقطاب الاستثمارات، وتعزيز النشاط الصناعي والتجاري والخدمي، إلى جانب مكانتها السياحية المميزة بما تزخر به من مقومات طبيعية وبحرية جاذبة".



وتابع: "من خلال هذه الخصائص، تبرز العقبة كمركز محوري لدعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز موقع الأردن على خارطة الاستثمار والسياحة الإقليمية والدولية".



وأكّد المومني أن جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد يُوليان أهمية متزايدة لمستقبل العقبة، مع تركيز خاص على الاقتصاد الأزرق، وحماية البيئة البحرية، وتعزيز مكانة العقبة مركزًا علميًا وسياحيًا وبيئيًا.



وبيّن المومني أبرز المبادرات الأخيرة التي رعاها جلالته، وهي إطلاق Aqaba Blue Ventures والمركز العالمي لاستعادة المحيطات، اللتين تم الإعلان عنهما خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، وذلك لاستخدام التقنية والبحث العلمي في دعم صحة الخليج البحري ومرجانه الشعابي.