المومني ينعى المصور الصحفي يوسف عويضة

واستذكر المومني، مناقب الفقيد وإسهاماته الثرية في الإعلام المحلي، إذ عمل في وكالة الأنباء الأردنية لما يزيد على 30 عاماً وتميز بتغطياته البصرية لمختلف الأحداث المحلية والعربية.
وأعرب المومني، عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولعموم الأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
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