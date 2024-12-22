المومني ينعى المصور الصحفي يوسف عويضة

12:11 م

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الوكيل الإخباري- نعى وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني، المصور الصحفي السابق في وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميل يوسف شحادة عويضة، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى أمس السبت. اضافة اعلان





واستذكر المومني، مناقب الفقيد وإسهاماته الثرية في الإعلام المحلي، إذ عمل في وكالة الأنباء الأردنية لما يزيد على 30 عاماً وتميز بتغطياته البصرية لمختلف الأحداث المحلية والعربية.



وأعرب المومني، عن أصدق التعازي والمواساة لعائلة الفقيد ولعموم الأسرة الصحفية والإعلاميّة الأردنية، سائلاً المولى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

