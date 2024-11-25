المياه تطلق منصة الأبحاث والابتكار المائية

وأوضحت الوزارة أن المنصة تؤسس قاعدة بيانات للباحثين في مجالات المياه وعناوين الأبحاث الخاصة بهم لهم بما يسهل عملية التواصل وإيجاد الشركاء للمشاريع البحثية مع الوزارة والجامعات والمراكز البحثية وكذلك تطوير العمل البحثي الابتكاري وعدم تكرار المشاريع البحثية مما يوفر الجهود والتكاليف كما ستقوم المنصة باستمرار بتحديث مواضيع بحثية مقترحة للعمل عليها من قبل الباحثين.
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