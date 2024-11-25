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المياه تطلق منصة الأبحاث والابتكار المائية

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أرشيفة
الإثنين، 25-11-2024 10:58 ص

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة المياه والري، اليوم الاثنين، منصة الأبحاث والابتكار المائية بالتعاون مع مديرية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سلطة المياه.

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وتجسد المنصة رؤية وزارة المياه والري لدعم البحث العلمي والابتكار بما يسهم في إيجاد حلول مبتكرة لتحديات المائية التي تواجه الأردن.


وأوضحت الوزارة أن المنصة تؤسس قاعدة بيانات للباحثين في مجالات المياه وعناوين الأبحاث الخاصة بهم لهم بما يسهل عملية التواصل وإيجاد الشركاء للمشاريع البحثية مع الوزارة والجامعات والمراكز البحثية وكذلك تطوير العمل البحثي الابتكاري وعدم تكرار المشاريع البحثية مما يوفر الجهود والتكاليف كما ستقوم المنصة باستمرار بتحديث مواضيع بحثية مقترحة للعمل عليها من قبل الباحثين.

 
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