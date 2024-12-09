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المياه تعقد ورشة عمل توعوية لسيدات المجتمع المحلي في البتراء

جانب من الورشة
جانب من الورشة
الإثنين، 09-12-2024 01:18 م
الوكيل الإخباري-   عقدت وزارة المياه والري - سلطة المياه ورشة عمل توعوية لسيدات المجتمع المحلي في مركز شابات البتراء، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التوعوية لإدارة شؤون الاعلام والاتصال بالتعاون مع جمعية السيدات الرائدات التعاونية للسباكة.اضافة اعلان


حيث تهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز ثقافة تغيير السلوك لدى سيدات المجتمع المحلي والاستخدام الأمثل للمياه والتوجه نحو استخدام الوسائل والأجهزة الموفرة للمياه وإدارة المياه المنزلية والحفاظ على نوعية وكمية المياه، إضافة إلى إعادة استخدام المياه الرمادية لتوفير كميات مياه إضافية للمواطنين خاصة في ظل ما تعانيه المملكة من تحديات مائية.

كما تهدف إلى تعريف السيدات بالمهارات الأساسية للسباكة والصيانة المنزلية لمرافق المياه وذلك للحد من هدر المياه داخل المنزل وخفض الفاقد ورفع كفاءة الاستخدام الأمثل للمياه، وبالتالي نقل تجربتهم إلى المجتمع المحيط بهم بشكل يوسع دائرة التثقيف والوعي.
 
gnews

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