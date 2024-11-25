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المياه تنفذ حملة لضبط اعتداءات على نبع وادي السير

ارشيفية
ارشيفية
الإثنين، 25-11-2024 10:14 م

الوكيل الإخباري-   نفذت وزارة المياه والري حملة لضبط وإزالة اعتداءات في منطقة بيادر وادي السير من خلال مديرية المشاغل ومديرية الأحواض المائية وبالتعاون مع الأجهزة المختصة.

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وحسب بيان عن الوزارة اليوم الاثنين، تم ضبط عدد من الاعتداءات على مياه نبع وادي السير من خلال سحب مياه النبع بطريقة مخالفة وتعبئة صهاريج لبيعها دون مراعاة نوعية وسلامة المياه بطريقة مخالفة، بالإضافة لتركيبهم مظلات في المكان.


وأضاف أنه تم ضبط وإزالة 9 مضخات غاطسة وسطحية، وتمديد خطوط قطر 3 إنش لتعبئة صهاريج مخالفة باللون الأخضر مخصصة لبيع مياه الشرب الصالحة، وجرى إزالتها وإعادة تصويب الوضع، وإعداد المضبوطات الخاصة بالواقعة وبأسماء المخالفين ليتم تحويلها للإدعاء العام لاستكمال التحقيق وضبط المخالفين.


وأكدت الوزارة أنها ستواصل تنظيم حملات لضبط الاعتداءات كافة، واعتداءات تعبئة مياه الصهاريج التي تهدد صحة وسلامة المواطنين وتعبأ من المنطقة بطريقة مخالفة، مشددة على أنه سيتم حجز أي صهاريج مخالفة وضبط أصحابها وتحويلهم للجهات المسؤولة لاتخاذ العقوبات بحقهم.

 
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