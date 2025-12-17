المياه: تنفيذ سلسلة تدريبات متخصصة في" التدقيق المائي"

تمثلت في تركيب 2,199 قطعة من الأجهزة الموفرة للمياه في 8 منشآت كبرى من كبار المستهلكين والتي من المتوقع ان تؤدي الى وفر مائي يصل إلى أكثر من 36,600 مترمكعب سنوياً.
وتعد هذه الاجراءات الميدانية ضمن مظلة هوية "مياه – لخير يدوم " بما يحقق استجابة فعالة لتحديات الشح المائي في المملكة.
