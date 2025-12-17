المياه: تنفيذ سلسلة تدريبات متخصصة في" التدقيق المائي"

الوكيل الإخباري- نفذت وزارة المياه والري / مديرية إدارة الطلب على المياه بالتعاون مع مشروع المحافظة على المياه (WEC) سلسلة تدريبات متخصصة على التدقيق المائي للكوادر الفنية المختصة في المؤسسات العامة وكبار مستهلكي المياه، إلى جانب متطوعي مؤسسة ولي العهد / منصة «نحن» في محافظات الوسط والشمال والجنوب.

تمثلت في تركيب 2,199 قطعة من الأجهزة الموفرة للمياه في 8 منشآت كبرى من كبار المستهلكين والتي من المتوقع ان تؤدي الى وفر مائي يصل إلى أكثر من 36,600 مترمكعب سنوياً.