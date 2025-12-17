الأربعاء 2025-12-17 02:02 م

المياه: تنفيذ سلسلة تدريبات متخصصة في" التدقيق المائي"

نفذت وزارة المياه والري / مديرية إدارة الطلب على المياه بالتعاون مع مشروع المحافظة على المياه (WEC) سلسلة تدريبات متخصصة على التدقيق المائي للكوادر الفنية المختصة في المؤسسات العامة وكبار مستهلكي
الأربعاء، 17-12-2025 12:28 م

الوكيل الإخباري-   نفذت وزارة المياه والري /  مديرية إدارة الطلب على المياه بالتعاون مع مشروع المحافظة على المياه  (WEC)  سلسلة تدريبات متخصصة على التدقيق المائي للكوادر الفنية المختصة  في المؤسسات العامة وكبار مستهلكي المياه، إلى جانب متطوعي مؤسسة ولي العهد / منصة «نحن» في محافظات الوسط والشمال والجنوب. 

 تمثلت في تركيب 2,199 قطعة من الأجهزة الموفرة للمياه في 8 منشآت كبرى من كبار المستهلكين والتي من المتوقع ان تؤدي  الى وفر مائي يصل إلى أكثر من 36,600 مترمكعب سنوياً.


وتعد هذه الاجراءات الميدانية ضمن مظلة هوية "مياه – لخير يدوم "  بما يحقق استجابة فعالة لتحديات الشح المائي في المملكة.

 
 


