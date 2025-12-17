الأربعاء 2025-12-17 07:18 م

تفاصيل جديدة في قضية وفاة الفنانة المصرية نيفين

الأربعاء، 17-12-2025 06:39 م
الوكيل الإخباري-   أثارت مساعدة الفنانة الراحلة نيفين مندور جدلًا واسعًا بعدما كشفت أن وفاتها في الحريق الذي اندلع صباح اليوم في شقتها بالإسكندرية قد تحمل شبهة جنائية.اضافة اعلان


وأشارت إلى أن زوجها، رجل الأعمال "حجازي"، كان الشخص الوحيد الموجود معها لحظة الحادث.

وفي تصريحات صحفية، ادّعت المساعدة أن الزوج قد يكون وراء الواقعة، قائلة:

"الشقة ولعت في الإسكندرية، وجوزها السبب علشان ياخد فلوسها، ومفيش حد غيره هو اللي معاها في البيت".

وطالبت المساعدة بفتح تحقيق عاجل، مؤكدة أن الوفاة "مش موتة طبيعية"، وأضافت:

"أنا كلمت نقابة الممثلين وبلغتهم بالواقعة".

في المقابل، كشف أحد جيران نيفين مندور تفاصيل أخرى، موضحًا أن الحريق اندلع في شقتها بمنطقة العصافرة بالإسكندرية صباح اليوم، ما أدى إلى وفاتها اختناقًا بالدخان الكثيف.

وقال الجار في تصريحات صحفية :

"نيفين مندور توفيت الصبح بعد حريق في شقتها، وكان معاها جوزها والخادمة، ولكن هي الوحيدة اللي اتوفت. والصبح جوزها فضل يصرخ ومنهار عشان حد يلحقهم، ومحدش عرف يدخل بسبب الدخان بتاع الحريق".

وكان الفنان شريف إدريس أول من نعى نيفين مندور عبر حسابه على إنستغرام، قائلًا:

"لا إله إلا الله.. الصديقة الطيبة الجميلة نيڤين مندور في ذمة الله.. الله يرحمك ويحسن إليكِ".

كما أكد، أن سبب الوفاة كان حريقًا في منزلها أدى إلى وفاتها، وفق ما أبلغته به الأسرة.

وفي ظل تضارب الروايات واتهامات المساعدة المباشرة، يُتوقّع أن تتدخل الجهات الأمنية المختصة لفتح تحقيق عاجل في ملابسات الحريق، خاصةً بعد رفع بلاغ رسمي إلى نقابة الممثلين، ووجود شهود يشيرون إلى أن الزوج والخادمة نجيا من الحادث، بينما فارقت نيفين الحياة وحدها داخل الشقة.

ورحلت عن عالمنا صباح اليوم الفنانة المصرية نيفين مندور، عن عمر ناهز 48 عامًا، والتي اشتهرت بدورها كـ"فيحاء" في فيلم "اللي بالي بالك" عام 2003، الذي جسّد بطولته الفنان محمد سعد.

