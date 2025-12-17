الجزائر.. تعديل قانون الجنسية في أجندة البرلمان

الوكيل الإخباري- ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن ملف التجريد من الجنسية الأصلية والمكتسبة سيفتح يوم الأربعاء، على مستوى المجلس الشعبي الوطني عبر مقترح قانون يحدد الحالات التي يشملها ذلك الإجراء.

