الأربعاء 2025-12-17 08:13 ص

الجزائر.. تعديل قانون الجنسية في أجندة البرلمان

الأربعاء، 17-12-2025 07:20 ص

الوكيل الإخباري-   ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن ملف التجريد من الجنسية الأصلية والمكتسبة سيفتح يوم الأربعاء، على مستوى المجلس الشعبي الوطني عبر مقترح قانون يحدد الحالات التي يشملها ذلك الإجراء.

وتستمع، اليوم الأربعاء، لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني الجزائري إلى صاحب مقترح تعديل قانون الجنسية، النائب هشام صفر، بحضور وزير العدل لطفي بوجمعة، ممثلا عن الحكومة، على أن تواصل اللجنة عقب ذلك دراسة أحكام الاقتراح، تمهيدا لعرضه على النواب في جلسة عامة يوم السبت المقبل على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان.

وفي عرض الأسباب، يستند النائب الجزائري هشام صفر، صاحب المقترح، إلى جملة من التحولات الدستورية والقانونية التي عرفتها الجزائر منذ صدور القانون الحالي قبل أكثر من خمسة عقود، معتبرا أن التطورات السياسية والاجتماعية والأمنية، فضلا عن التزامات الجزائر الدولية، أفرزت واقعا جديدا يستوجب مراجعة دقيقة لبعض أحكام قانون الجنسية، دون المساس بجوهره السيادي.

 
 


