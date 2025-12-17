الأربعاء 2025-12-17 08:13 ص

ترامب يضيف 5 دول إلى قائمة حظر الدخول الأمريكي

الوكيل الإخباري-   أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقّع أمراً تنفيذياً يقضي بتوسيع حظر دخول الولايات المتحدة ليشمل دولاً جديدة، مع تعديل القيود المفروضة على دول أخرى، مع الإبقاء على حظر دخول مواطني 12 دولة سبق أن شملها مرسوم صادر في يونيو الماضي.اضافة اعلان


وبموجب المرسوم الجديد، فُرضت قيود كاملة على دخول رعايا خمس دول هي: سوريا، وجنوب السودان، وبوركينا فاسو، ومالي، والنيجر، فيما أُضيفت قيود جزئية على رعايا 15 دولة من بينها موريتانيا، ونيجيريا، وكوت ديفوار، والغابون.

كما نص المرسوم على فرض حظر كامل على دخول رعايا لاووس وسيراليون بعد أن كانتا خاضعتين لقيود جزئية سابقاً، إضافة إلى حظر دخول أي شخص يحمل وثائق سفر صادرة عن السلطة الفلسطينية.

 
 


