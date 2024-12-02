الميداني الأردني بنابلس يواصل تقديم خدماته الطبية والعلاجية

الوكيل الإخباري- تواصل مرتبات المستشفى الميداني الأردني نابلس/٤، تقديم دورها الطبي والإنساني للأهل والأشقاء في مدينة نابلس.



وقال قائد قوة المستشفى:" إن الطواقم الطبية والتمريضية في المستشفى الميداني تتعامل مع مختلف الحالات والاصابات وتجري عمليات جراحية كبرى وصغرى، إضافة الى صرف العلاجات اللازمة".



بدوره، بين مدير المستشفى أن أعداد المراجعين الذين تعاملت معهم كوادر المستشفى بلغ (24059) حالة، منها (128) عملية كبرى و(133) عملية صغرى، لافتاً إلى أن المجموع الكلي للحالات في المستشفى الميداني الذي باشر أعماله في 22 أيلول 2023 بلغ حتى الآن 146775 حالة مرضية.

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