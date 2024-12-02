الميداني الأردني بنابلس يواصل تقديم خدماته الطبية والعلاجية

وقال قائد قوة المستشفى:" إن الطواقم الطبية والتمريضية في المستشفى الميداني تتعامل مع مختلف الحالات والاصابات وتجري عمليات جراحية كبرى وصغرى، إضافة الى صرف العلاجات اللازمة".
بدوره، بين مدير المستشفى أن أعداد المراجعين الذين تعاملت معهم كوادر المستشفى بلغ (24059) حالة، منها (128) عملية كبرى و(133) عملية صغرى، لافتاً إلى أن المجموع الكلي للحالات في المستشفى الميداني الذي باشر أعماله في 22 أيلول 2023 بلغ حتى الآن 146775 حالة مرضية.
من جانبهم أشاد أهالي مدينة نابلس بالجهود التي تقدمها المملكة الأردنية الهاشمية تجاه الشعب الفلسطيني ووقوفهم الدائم معهم في ظل الظروف الحالية التي يعيشونها.
-
أخبار متعلقة
-
الديوان الملكي الهاشمي يعزي 4 عشائر اردنية
-
إضافة خدمة عدم ممانعة سفر على تطبيق "سند"
-
مدير الأمن العام يكرّم أوائل الضبّاط المشاركين بالدورات الخارجية
-
تشكيل لجنة طبية للتحقيق بوفاة مواطن في مستشفى الأميرة بسمة
-
المستقلة للانتخاب: اختتام أعمال الورشة التدريبية للقيادات الحزبية الشبابية
-
أبو صعيليك: الحكومة تولي أهمية كبيرة لتحسين بيئة الأعمال في الأردن
-
السياحة تتسلم 10 سيارات كهربائية كهدية من حكومة كوريا الجنوبية
-
الاردن ... مخدر الشيطان "قاتل الشباب" .. ما هو؟ وماذا تعرف عنه؟ - فيديو