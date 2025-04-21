النائب رباع الظهراوي: "الوطن ليس مكانًا للمرتزقة"

وأشاد النائب بيقظة الأجهزة الأمنية الأردنية، وعلى رأسها المخابرات العامة والقوات المسلحة، في إحباط مخططات الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدًا أن "الأردنيين يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتهم وأجهزتهم لحماية هذا الوطن العزيز".
وأكد الظهراوي أن الأردن سيبقى قلعة حصينة بفضل قيادته الحكيمة، ووعي شعبه، مضيفًا: "كل من يحاول المساس بأمننا سيواجه دولة لا تساوم على أمنها، وشعب لا يقبل المساس بترابه."
-
أخبار متعلقة
-
البحث عن النفط والغاز بتقنية 3D عالية الدقة شرقي الجفر
-
تنفيذ 426 عقوبة بديلة عن الحبس في الربع الأول من 2025
-
وفاة طفلة وإصابة 3 آخرين بحادث مؤسف على طريق جابر - المفرق
-
الأمن يوضح تفاصيل المشاجرة في جبل النظيف
-
التنمية توضح تفاصيل حالة المسن الذي ظهر في فيديو عبر مواقع التواصل
-
مقتل عشريني بمشاجرة في عمان
-
فلسطين على رأس الأولويات في مؤتمر العمل العربي بالقاهرة
-
إقرار مشروع قانون معدل لقانون العقوبات يعطي المحاكم مزيدا من البدائل