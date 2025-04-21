الإثنين 2025-04-21 11:23 ص
 

النائب رباع الظهراوي: "الوطن ليس مكانًا للمرتزقة"

النائب رباع الظهراوي
النائب رباع الظهراوي
 
الإثنين، 21-04-2025 11:08 ص
الوكيل الإخباري- أطلق النائب رباع الظهراوي في جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين تعليقاً على إحباط دائرة المخابرات العامة لمخططات كانت تستهدف أمن الأردن أن "الوطن ليس مكانًا للمرتزقة، ولا ملجأً لمن تسوّل له نفسه تهديد أمن الأردن واستقراره."اضافة اعلان


وأشاد النائب بيقظة الأجهزة الأمنية الأردنية، وعلى رأسها المخابرات العامة والقوات المسلحة، في إحباط مخططات الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدًا أن "الأردنيين يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتهم وأجهزتهم لحماية هذا الوطن العزيز".

وأكد الظهراوي أن الأردن سيبقى قلعة حصينة بفضل قيادته الحكيمة، ووعي شعبه، مضيفًا: "كل من يحاول المساس بأمننا سيواجه دولة لا تساوم على أمنها، وشعب لا يقبل المساس بترابه."
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية الخارجية تدين اعتداء شرطة الاحتلال على المسيحيين وتقييد وصولهم إلى كنيسة القيامة

قف

عربي ودولي الفاتيكان يُعلن وفاة بابا الفاتيكان فرنسيس

النائب رباع الظهراوي

أخبار محلية النائب رباع الظهراوي: "الوطن ليس مكانًا للمرتزقة"

قفلب

منوعات شاب يعتدي على والده في الشارع ويشعل غضب الأتراك - فيديو

ل

شؤون برلمانية النائب القاضي يطالب تحت القبة بإخضاع جبهة العمل الإسلامي للمساءلة القانونية

لبلاا

طب وصحة لا تتخلص منها- 4 فوائد مذهلة لخيوط الموز

جانب من افتتاح جلسة النواب اليوم الإثنين

شؤون برلمانية النواب يفتتحون جلستهم بالتأكيد على دور القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والوقوف ضد العابثين

ا

شؤون برلمانية رئيس مجلس النواب: لا أصوات معارضة للدولة تحت القبة



 
 





الأكثر مشاهدة