النائب رباع الظهراوي: "الوطن ليس مكانًا للمرتزقة"

11:08 ص

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الوكيل الإخباري- أطلق النائب رباع الظهراوي في جلسة مجلس النواب اليوم الاثنين تعليقاً على إحباط دائرة المخابرات العامة لمخططات كانت تستهدف أمن الأردن أن "الوطن ليس مكانًا للمرتزقة، ولا ملجأً لمن تسوّل له نفسه تهديد أمن الأردن واستقراره." اضافة اعلان





وأشاد النائب بيقظة الأجهزة الأمنية الأردنية، وعلى رأسها المخابرات العامة والقوات المسلحة، في إحباط مخططات الخلية الإرهابية التي تم القبض عليها يوم الثلاثاء الماضي، مؤكدًا أن "الأردنيين يقفون صفًا واحدًا خلف قيادتهم وأجهزتهم لحماية هذا الوطن العزيز".



وأكد الظهراوي أن الأردن سيبقى قلعة حصينة بفضل قيادته الحكيمة، ووعي شعبه، مضيفًا: "كل من يحاول المساس بأمننا سيواجه دولة لا تساوم على أمنها، وشعب لا يقبل المساس بترابه."