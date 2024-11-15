الناصر يؤكد جهود هيئة الخدمة والإدارة العامة لإنجاح التعاون مع نظيرتها العراقية

الوكيل الإخباري- قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة سامح الناصر، "إن الهيئة مستعدة لبذل الجهود كافة في إنجاح التعاون المشترك بينها وبين مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي، في ظل العلاقة الأخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين".

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جاء ذلك خلال زيارة وفد من مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي، لهيئة الخدمة والإدارة العامة، أمس الخميس، في إطار متابعة اتفاقيات التعاون المبرمة بين الطرفين في مجال الخدمة والإدارة العامة، في أيلول الماضي.



وأضاف الناصر، أن التعاون سيكون في مجال تبادل الخبرات، والاطلاع على تجارب هيئة الخدمة والإدارة العامة في مجالات تطوير السياسات والمعايير والخدمات الحكومية، والرقابة والامتثال، وتقييم الكفايات، وإعادة هيكلة المؤسسات، خاصة في ظل الزخم التشريعي الحاصل بموجب إقرار نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات والأسس والأدلة المنبثقة عنه، تماشيا مع خارطة تحديث القطاع العام، ومسار التحديث الإداري في الأردن.



وأشار إلى أهمية تنفيذ برنامج التعاون الثنائي لتحقيق المنفعة المشتركة، حيث ستستقبل الهيئة موفدين من مجلس الخدمة العراقي للاطلاع على تجربة الهيئة في المجالات المحددة من قبل المجلس.



من جانبه، أكد رئيس مجلس الخدمة في العراق محمود التميمي، حرص بلده على استمرار العلاقة الثنائية المتجذرة مع الأردن في مختلف المجالات، وخاصة فيما يتعلق بتجربة الأردن في مجال الإدارة العامة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي في إدارة الموارد البشرية، وتقديم الخدمات العامة، وتنفيذ برنامج التعاون الثنائي الموقع بين الجانبين.