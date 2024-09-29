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"النقل البري" تعمم إجراءاتها القادمة مع اقتراب فصل الشتاء

سيارات نقل عمومي في الأردن
سيارات نقل عمومي في الأردن
الأحد، 29-09-2024 02:08 م
الوكيل الإخباري-  صرح مدير عام هيئة تنظيم النقل البري علاء الشبيلات، بأنه نظراً لقرب فصل الشتاء وحرصاً على سلامه المواطنين الركاب الذين يستخدمون وسائط النقل، فقد قامت الهيئة بالتعميم على جمعية النقل السياحي المتخصص، والنقابة العامة لأصحاب الباصات، والنقابة العامة لأصحاب السيارات ومكاتب التكسي والسفريات الداخلية والخارجية، بعدم تشغيل مركباتهم العمومية الغير مؤمنة وغير مرخصة حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين.اضافة اعلان


كما بين الشبيلات، أنه تم مخاطبة إدارة السير المركزية لضرورة التأكد من مدى صلاحية المركبات العمومية للسير على الطرقات والتأكد من أن هذه المركبات مؤمنه ومرخصة حسب الأصول.
 
gnews

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