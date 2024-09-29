"النقل البري" تعمم إجراءاتها القادمة مع اقتراب فصل الشتاء

كما بين الشبيلات، أنه تم مخاطبة إدارة السير المركزية لضرورة التأكد من مدى صلاحية المركبات العمومية للسير على الطرقات والتأكد من أن هذه المركبات مؤمنه ومرخصة حسب الأصول.
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